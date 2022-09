Vertenza Acuarinto, assemblea dei lavoratori. Uil: “Urgente trovare una soluzione”

Nella sala Bruno Buozzi della C.S.T di Agrigento si è tenuta l’ Assemblea Sindacale dei lavoratori dipendenti dell’Associazione Culturale Acuarinto “che dal mese di gennaio- fa sapere la Uil- non ricevono la retribuzione e naturalmente lamentano di non riuscire più ad andare avanti”. I rappresentanti dell’Acuarinto interpellati sul mancato pagamento della retribuzione dei dipendenti hanno esposto le difficoltà e vicissitudini legate ai ritardi nel saldo delle fatture emesse nei confronti dei diversi Comuni della provincia in cui l’Associazione opera. “La nostra Organizzazione – dice il segretario generale della Uil agrigentina Gero Acquisto – in rappresentanza e tutela dei lavoratori e a salvaguardia degli ospiti della struttura ha chiesto urgentemente un incontro al Prefetto. I lavoratori si sono impegnati, comunque, a continuare nel servizio, nonostante le difficoltà persino a raggiungere i posti di lavoro e evitare di provocare una crisi nel sistema dell’accoglienza al momento fortemente sollecitato dai continui arrivi di extracomunitari. E’ necessario oltre che urgente trovare una soluzione per riportare serenità ai lavoratori e tranquillizzare gli ospiti delle varie strutture”. La Uil di Agrigento, con in testa il Segretario Generale, Gero Acquisto, ha assunto l’impegno di esortare gli organi preposti affinché si impegnino a trovare le soluzioni opportune ed evitare che la situazione sfugga di ma