Verso le amministrative: il 28 aprile in Sicilia si vota 36 comuni

Le Elezioni Comunali 2019 si terranno il 28 aprile in 36 comuni della regione Sicilia.

Si voterà in otto comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti e per i quali viene applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

In sintesi, i numeri delle elezioni nella regione sono i seguenti: comuni al voto: 36 su 390 comuni siciliani (9,2%), comuni >15.000 ab: 8 su 36 (22,2%), comuni ≤15.000 ab: 28 su 36 (77,8%) capoluoghi di provincia: 1

Le amministrative in Sicilia si terranno il 28 aprile, i ballottaggi saranno il 12 maggio. La data non coinciderà con quella delle Europee. Per i Liberi consozi, le elezioni di secondo grado sono fissate per il 30 giugno. I Comuni al voto sono 34, tra questo un capoluogo di provincia, Caltanissetta e poi nel Palermitano Bagheria e Monreale. Tra i grandi centri al voto Mazara del Vallo.