Verso l’Aeroporto di Agrigento, al via sottoscrizione delle azioni ordinarie della S.p.a.

Istituito il Comitato Promotore dell’Aeroporto di Agrigento. Un primo passo concreto che si formalizzerà il prossimo primo giugno alle 10, al Teatro Pirandello, con la sottoscrizione, aperta a tutti, delle azioni ordinarie che costituiranno il capitale iniziale della Società Aeroporto Agrigento Valle dei Templi spa. La Società ha per oggetto l’attività di sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture per l’esercizio aeroportuale ed in particolare. Il programma prevede che la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, di leasing e finanziarie ritenute dall’organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale e potrà, a tal fine, anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e quote di partecipazione anche azionarie in altre società, consorzi e imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e concedere in gestione a terzi le suddette attività. La società potrà , inoltre, compiere ogni altra attività che si dimostri idonea per il migliore raggiungimento dell’oggetto sociale.

“Per la realizzazione dell’opera potranno essere utilizzati studi e/o progetti già predisposti da società pubbliche e private, nonchè nuove progettazioni- si legge nello Statuto-. La Società ha per oggetto in particolare la gestione in regime di concessione statale del complesso aeroportuale di Agrigento. A tale scopo la società può gestire aeroporti, aviosuperfici, campi di volo ed ogni altra area idonea la volo nonché le relative installazioni ed attrezzature. Lo svolgimento direttamente o indirettamente delle attività connesse o collegate alla gestione dell’attività aeroportuale, ivi compresa l’erogazione dei servizi di assistenza a terra (handling) per passeggeri, aeromobili e merci. I risultati di tali attività dovranno essere separatamente evidenziati ed illustrati in maniera chiara e distinta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili della società”. Il capitale sociale e’ di due milioni di euro ed e’ diviso in duemila euro, azioni del valore nominale di mille euro. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell’Assemblea anche con l’emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, purchè ciò sia consentito dalla legge. Gli azionisti, in proporzione della propria partecipazione al capitale sociale, avranno diritto di sottoscrivere le azioni non optate dagli altri soci nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge o dalle relative delibere assembleari.