Verso la conclusione il Progetto “Abitare il Paese”

Si conclude il 28 ottobre prossimo, ad Agrigento, il Progetto “Abitare il Paese” promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti. Accendere un faro per una nuova domanda di architettura, intesa come richiesta di cultura, qualità, trasparenza e legalità, partendo dalle giovani generazioni attraverso un’azione di co-progettazione territoriale, che ha la sua origine nella Scuola. Sono questi i principi alla base del progetto “Abitare il Paese”, attuato ad Agrigento grazie all’impegno dell’Ordine Provinciale degli Architetti e dell’Istituto Comprensivo Agrigento Centro, che ha assunto il ruolo di scuola pilota di un progetto, da estendere sul territorio provinciale a partire dall’anno prossimo. A villa Iannuzzo, dalla ore 10 alle ore 12, durante la giornata conclusiva del progetto, saranno descritte dalla Coordinatrice dei lavori Melinda Drago, le idee progettuali proposte dai ragazzi dell’Istituto per la riqualificazione di Villa Lizzi e dell’area compresa tra la Villa Iannuzzo e la Chiesa delle Forche.

Nel corso della giornata, interverranno anche il Sindaco di Agrigento Franco Micciché, Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro” Rosetta Greco, il Presidente dell’Ordine Rino La Mendola, Il Presidente di “Storia Patria” Calogero Brunetto, il Responsabile Regionale WWF Giuseppe Mazzotta, Padre Melchiorre Vutera della Parrocchia S.S Crocifisso di Agrigento, gli studenti ed i docenti dell’Istituito coinvolti nel progetto (Claudia Spadaro e Patrizia Triassi, per l’Ordine degli Architetti – Paola Fucà e Renato Gentile per l’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro”).