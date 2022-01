Verso il rinvio l’esordio della Seap Dalli Cardillo Aragona nel 2022.

Manca ancora l’ufficialità da parte della Lega Pallavolo, ma è certo che la prima partita del 2022 della Seap Dalli Cardillo Aragona non si disputerà giorno 8 gennaio. L’incontro era previsto per le 20,30 al PalaMoncada, e avrebbe visto le ragazze di Mister Micoli affrontare la vice-capolista Omag MT S.G. Marignano, ma a causa dei cinque casi di poitività al Covid-19 registrati ieri nell’ultima tornata di tamponi tra le fila delle romagnole la partita verrà rinviata a data da destinarsi. Infatti in base al protocollo previsto dalla Federazione Italiana Pallavolo per la disputa delle competizioni, possono prendere parte alle gare soltanto le squadre che hanno meno di 4 giocatori positivi, mentre dai 4 in su scatterà la sospensione dell’attività agonistica per 12 giorni.

Per quanto riguarda la durata dell’isolamento i soggetti vaccinati con la terza dose o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni potranno restare in isolamento per 7 giorni, purché siano asintomatici da almeno 3 giorni e purché, ovviamente, risultino negativi al tampone antigenico o molecolare. Dal momento della fine dell’isolamento andranno inoltre aggiunti 2 ulteriori giorni per riprendere l’attività agonistica.

Per quanto riguarda i giocatori risultati negativi al tampone ma “contatti stretti” di un positivo, si seguiranno le stesse regole introdotte per tutta la cittadinanza: i vaccinati con terza dose o con ciclo vaccinale completato da meno di 120 giorni non dovranno andare in quarantena, ma solo seguire un periodo di “autosorveglianza” di 5 giorni. I vaccinati da più di 120 giorni osserveranno invece una quarantena di 5 giorni.

Oltre alla partita con la Seap Dalli Cardillo Aragona, la società riminese dell’Omag dovrà rinviare anche la finale di Coppa Italia di categoria, che era stata inizialmente prevista per giorno 6 febbraio, a Roma, al PalaEur, e che l’avrebbe vista sfidare la formazione Bresciana della Banca Valsabbina Millenium.