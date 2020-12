Verso il completamento del Palasport di via La Malfa

AGRIGENTO. Durante la cerimonia di scambio di auguri tra dirigenti e atlete della Pallavolo Aragona l’assessore allo Sport del Comune di Agrigento, Costantino Ciulla, ha promesso il massimo impegno per la riapertura, in tempi rapidi, del nuovo palasport di via Ugo La Malfa e la vicinanza ed il sostegno alla squadra e alla società per tutte quelle iniziative idonee al rilancio della pallavolo in città. Si tratta di una struttura che fino a poco tempo fa era considerata “incompiuta”. I lavori erano stati avviati 30 anni fa, poi il cantiere era stato riattivato, per poche settimane nel 2013 ed infine sono ripartiti nel 2017. Il Palazzetto dello sport ha visto la luce grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Piano di Azione Giovani – “Sicurezza e Legalità” Pon Sicurezza – Iniziativa “Io gioco Legale”. L’intervento complessivo, per un importo di aggiudicazione di 1.615.626 euro, ha previsto il completamento e messa in esercizio dell’impianto sportivo mediante la realizzazione di elementi di chiusura dei prospetti laterali, la definizione degli ambienti e servizi interni e dotazione impiantistica. A realizzare i lavori è stata l’impresa “Tomasino Metalzinco Srl” di Cammarata. Il progetto è risalente al 1970. I lavori, cominciati circa dieci anni dopo l’elaborazione progettuale si erano bloccati immediatamente. Nel 2010 erano stati stanziati 2 milioni e 900 mila euro per la copertura in legno della palestra che, una volta realizzata, era stata puntualmente abbandonata e lasciata in stato di degrado. I lavori erano rimasti bloccati per anni a causa delle modifiche apportate al progetto originario dell’ingegnere Lignani senza i necessari pareri degli organi tecnici del Coni; lavori riguardanti la copertura e la presenza dei tiranti sotto il tetto, non previsti, che avrebbero ridotto le possibilità di utilizzo della struttura secondo le finalità del progetto che, completato, dovrebbe servire per ospitare i massimi campionati di volley, basket. Qualche mese fa la Commissione Sport al Comune di Agrigento aveva fatto un sopralluogo al cantiere del palasport del piazzale Ugo La Malfa. A termine dei lavori, la stessa Commissione ha rilevato dei vizi di progettazione, elencati all’amministrazione in dettaglio nell’apposita relazione.