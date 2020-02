Verso Fortitudo Agrigento – Napoli, Giovanni De Nicolao in sala stampa – VIDEO

La Fortitudo Agrigento domenica 23 febbraio affronterà Napoli. La partita si giocherà al PalaMoncada di Porto Empedocle, palla a 2 alle 18:00. Nella sala stampa “G. Micalizio” del PalaMoncada è intervenuto il play maker, Giovanni De Nicolao.

Giovanni De Nicolao: “Napoli è una squadra importante. Ha un roster di prima fascia composto da dieci giocatori veri. Loro, come noi, pressano molto ed hanno una buona fisicità. In settimana ci siamo allenati bene, abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro. Contro Napoli è una partita fondamentale, sappiamo l’importanza che ha per noi questa sfida. Io? Sto bene. Sono convinto che posso crescere ancora molto, la stagione è lunga e sono fiducioso. Giocare partite di questo tipo al PalaMoncada è fondamentale, dobbiamo essere bravi a fare nostra l’energia che ci regala il pubblico”.