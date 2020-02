Verso Fortitudo Agrigento – Napoli, Ferlisi: “I ragazzi in settimana hanno dato il massimo…”

La Fortitudo Agrigento, domenica 23 febbraio, affronterà Napoli. La partita valevole per la 25esima giornata di campionato, si giocherà al PalaMoncada, palla a 2 alle 18:00. A due giorni dal big match microfoni aperti per l’assistente, Giuseppe Ferlisi.

Giuseppe Ferlisi: “Domenica sarà una partita molto importante. Affronteremo una squadra che nelle ultime gare ha espresso una pallacanestro molto solida e concreta. Un gioco che ha portato i partenopei ad una striscia di quattro vittorie consecutive. Noi in settimana abbiamo lavorato per alzare sempre di più la qualità del nostro gioco. I ragazzi, come sempre, hanno dato il massimo e siamo pronti. Consapevoli che sarà ancora una volta una vera e propria battaglia dove servirà energia e lucidità per 40 minuti. Giocheremo davanti ai nostri tifosi che come sempre ci daranno la spinta emotiva giusta per affrontare la gara”.

Giornata di allenamenti per la Fortitudo Agrigento. I biancazzurri si sono ritrovati in palestra alle 11:00.