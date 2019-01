Verso Fortitudo Agrigento – Biella, coach Ciani: “Abbiamo necessità di vincere

La Fortitudo Agrigento domenica 20 gennaio affronterà la Pallacanestro Biella. La partita si giocherà al PalaMoncada di Porto Empedocle, ed è valevole per la seconda giornata del girone di ritorno A2 Old Wild West. In sala stampa coach Franco Ciani ed il capitano, Marco Evangelisti.

Coach Franco Ciani: “Le vittorie nelle prossime partite sono il viatico per puntare ad una post season. La situazione di classifica ci impone a mettere al primo posto, la necessità di vincere. Per noi, al di là delle mille difficoltà, la cosa essenziale è l’ottenimento di un risultato positivo. Il primo impatto emotivo sarà quello della determinazione nel fare tutto quanto per vincere la partita. Ovviamente non abbiamo davanti a noi un avversario facile, rispetto all’andata hanno inserito Massone e Stefanelli. E’ una squadra molto quadrata, hanno due americani che producono molti punti ed un pacchetto di italiani importante. Giocheremo contro una delle difese più fisiche del campionato. Dobbiamo avere lucidità offensivi ed essere consistenti in difesa. Chiarastella? Non è una partita normale per lui, ma credo che rispetto allo scorso anno questa sfida può avere un impatto emotivo diverso. Avrà mille volti sorridenti e mille mani tese per salutarlo, questo è una componente che conoscendolo lo emozionerà. Mi aspetto da lui una partita da grande professionista, quale Albano è”.