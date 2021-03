Verso Fiorenzuola, coach Catalani: “Occorrono importanti passi avanti”

Si riparte. La Fortitudo Agrigento, questa mattina, ha lasciato il PalaMoncada.

I biancazzurri allenati da coach Michele Catalani, domani – domenica 21 marzo – affronteranno, Fiorenzuola. La partita, valevole per il primo turno della seconda fase del campionato di serie B, si giocherà alle 16:00. Come consueto, il match, è stato presentato da coach Michele Catalani. “Torniamo in campo dopo la pausa ed apriamo questa seconda fase con la trasferta di Fiorenzuola, dove siamo chiamati a riprendere il nostro percorso cercando di fare ancora passi avanti sotto l’aspetto della mentalità e del gioco. Vincere in trasferta, soprattutto giocando gare di sola andata, vale sicuramente moltissimo e sappiamo quanto sarà importante avere un impatto positivo già in questa prima sfida. Fiorenzuola è squadra che gioca una pallacanestro di grande ritmo ed energia e che conta su un gruppo di ottimi esterni e lunghi duttili. Per vincere dovremo difendere con grande attenzione e sostanza limitando il gioco a tutto campo della squadra piacentina e gestendo nel miglior modo possibile ogni nostro possesso offensivo”.