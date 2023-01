Verso Catania-Licata, mister Romano: partita difficilissima

Domenica prossima, 22 gennaio, il Licata Calcio affronterà il Catania, fuori casa, campionato di serie d , girone I. Una partita difficilissima contro una squadra costruita per vincere che sta dimostrando il proprio valore. E lo sa bene mister Pippo Romano: “Noi arriviamo carichi dopo la partita di domenica scorsa dalla quale abbiamo portato a casa una vittoria contro la Vibonese facendo una buona prestazione- dice-. A Catania sappiamo le difficoltà che andremo ad incontrare ma noi giocheremo serenamente. Se dovessimo uscirne sconfitti non sarebbe un dramma, ci sta perdere con una corazzata del genere. Spero che la mia squadra giochi come ha sempre fatto”.

Infortunati Ouattara e Cappello, il Licata recupera Frisenna, che la scorsa domenica non ha potuto giocare perché squalificato. Calcio di inizio alle 14.30.

