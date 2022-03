Verso Akragas-Misilmeri: la società invita le scuole calcio

La Società dell’Akragas, in occasione della partita contro il Misilmeri di domenica 20 marzo alle ore 15, invita tutte le scuole calcio della Città e della Provincia ad assistere gratuitamente, nel settore “Curva Sud”, alla gara dello stadio Esseneto di Agrigento. Per aderire all’iniziativa è semplicissimo: le Società interessate dovranno inviare un elenco con i dati anagrafici dei dirigenti e degli atleti unitamente alla dichiarazione liberatoria di responsabilità per l’evento sportivo via e-mail all’indirizzo olimpicaakragas@gmail.com entro e non oltre le ore 19 di domani, sabato 19 marzo 2022. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa biancoazzurra è possibile contattare il team manager dell’Akragas, Maurizio Capraro al numero 333 5759915