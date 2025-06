I vigili urbani di Favara, alla presenza dell’assessore Laura Mossuto, dei carabinieri della locale Tenenza e degli operatori ecologici, nella mattinata di ieri, hanno provveduto a effettuare delle verifiche sui cumuli di rifiuti abbandonati ai piedi di diversi condomini del territorio comunale. “La presenza di questi rifiuti dipende dal fatto che ormai da alcune settimane abbiamo dato indicazione di non raccogliere la spazzatura quando non rispetta le regole della differenziata – afferma il sindaco di Favara Antonio Palumbo -. Gli accertamenti consentiranno di risalire agli autori dell’abbandono per applicare le misure previste e disporne di nuove, a partire dall’obbligo dei condomini di bonificare le aree di propria pertinenza”.

“Contestualmente – continua il primo cittadino – stiamo provvedendo a verificare le anagrafiche dei residenti per comprendere se pagano o meno la Tari e se siano dotati dei mastelli. Si tratta di un’attività che integra quella condotta, in piena sintonia con il Comune, dai carabinieri e che ha portato a cinque denunce nei giorni scorsi. La linea della fermezza sta pagando: le percentuali di raccolta differenziata stanno risalendo e si attestano ben oltre il 55%, ma la conseguenza è che sono più visibili le azioni di tutti coloro che invece continuano ad ostinarsi a non rispettare le regole, in spregio ai cittadini per bene”.

I controlli a Favara continueranno nei prossimi giorni e saranno intensificati nel prossimo futuro con l’uso delle fototrappole.

