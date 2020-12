Vento forte di libeccio e mareggiate si abbattono sul lungomare (VIDEO)

Il maltempo sferza l’Italia, da nord a sud. Ma se al nord è soprattutto la neve a creare disagi, al sud ed in Sicilia in particolare è il forte vento di Libeccio a tenere in apprensione. Disagi anche in provincia di Trapani. Cartelloni e alberi abbattuti dalle forti raffiche di vento nel Palermitano. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Danni ad alcune automobili in sosta. Nel capoluogo chiusi per precauzione ville e giardini pubblici. Nei pressi del bivio per Termini Imerese dall’autostrada Catania – Palermo un mezzo pesante, investito da una forte raffica, si è pericolosamente inclinato sul guard-rail. Sul posto anche gli uomini della polizia stradale. Ad Agrigento il forte vento soffia sul lindo di San Leone. Mare in tempesta e apprensione per le imbarcazioni. Le forti ondi superano i frangiflutti e si infrangono sul lungomare. Uno scenario spettacolare e preoccupante al tempo stesso. Guarda il VIDEO