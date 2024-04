Ubriaco alla guida della sua auto è rimasto coinvolto in un incidente stradale. A finire nei guai un ventenne agrigentino, neopatentato. Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza. Immediato è scattato il ritiro della patente che gli era stata consegnata da pochi mesi. A denunciarlo i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Il sinistro si è verificato, l’altra notte, lungo il Viale delle Dune, all’altezza di via Morandi a San Leone. A scontrarsi una Fiat Panda, condotta dal ventenne che viaggiava in compagnia di un amico coetaneo, e una Bmw serie 1. Le macchine dopo l’impatto hanno sbattuto contro una terza vettura parcheggiata di proprietà di un sindaco dell’Agrigentino. Gli occupanti della Panda sono rimasti feriti e trasportati per le cure mediche al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Per entrambi i conducenti è scattato l’accertamento per verificare se qualcuno di loro avesse bevuto alcolici o consumato droga. Il test alcolemico e le analisi sul ventenne hanno confermato lo stato di ubriachezza.