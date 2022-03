Ventenne morto in incidente stradale, proclamato lutto cittadino

Oggi a Favara sarà lutto cittadino, in occasione dei funerali del giovane Antonio Restivo, morto in un incidente stradale. Funerali che si terranno alle 16 nella chiesa di San Francesco. “Rilevato che la comunità di Favara, pervasa da sgomento e tristezza è rimasta scossa dalla prematura e tragica scomparsa del giovane concittadino e partecipa al grave dolore della famiglia – dice il sindaco Antonio Palumbo – ritenendo di interpretare il comune sentimento della popolazione, e la necessità di manifestare in modo solenne, seppur con le limitazioni previste per contrastare la diffusione del Covid, il dolore dell’intero paese a fronte della grave e improvvisa perdita del giovane, proclamando il lutto cittadino in occasione delle esequie”. Le bandiere del Comune da stamattina sono listate a lutto. Il Comune di Favara chiede alle attività commerciali del territorio comunale di tenere le saracinesche abbassate in concomitanza del rito funebre come segno di vicinanza alla famiglia.