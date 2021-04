Venerdì Santo tra ricordi e riti in Cattedrale

E’ una Settimana Santa quasi come quella del 2020. Chiese aperte ma niente processioni, sì alle celebrazioni in cattedrale con ingressi contingentati e regole anticovid da seguire. Oggi, venerdì Santo, è il giorno più sentito: dal duomo sarebbe partita la processione del simulacro e poi l’incontro con Maria Addolorata , in via Garibaldi. La sera il lutto , vige il silenzio! Per le vie scende un silenzio surreale, si sentono i canti delle due confraternite. Ma di tutto questo non vivremo niente. I riti del venerdì Santo saranno celebrati in cattedrale. A partire dalle 9,00 la Chiesa Madre sarà aperta per consentire ai fedeli la visita a Gesù Redentore.Alle 16 la celebrazione dell’Azione liturgica della Passione del Signore che sarà presieduta dall’arcivescovo Montenegro e seguiranno diversi momenti di preghiera fino alle 20 quando sarà esposto alla venerazione il Cristo morto e il cardinale proporrà il messaggio all’Arcidiocesi e alla Città. La Veglia pasquale, il sabato santo, inizierà alle 19,30 per permettere a tutti il rientro nel rispetto delle indicazioni governative. La Veglia pasquale non si potrà anticipare prima delle ore 19.00 e non si potrà concludere oltre le 21.30.