Sarà presentato venerdì 3 ottobre alle ore 17 presso il Castello Chiaramonte di Favara il libro “La chioccia d’oro” del prof. Calogero Costanza. A promuovere l’iniziativa l’Associazione “Adila” di Agrigento e Favara, con il patrocinio del Comune della città dell’agnello pasquale.

Interverranno il sindaco di Favara, Antonio Palumbo; l’assessore comunale alla Cultura, Carmen Lo Presti. Relatori la professoressa Angela Nigrelli e l’avvocato Valentina Montalbano che sarà anche la coordinatrice dei lavori.

Tra gli altri interventi previsti il prof. Giovanni Bellavia e la presidente di “Adila” Gabriella Cipolla. Apre e chiude l’incontro l’autore, il prof. Calogero Costanza. Il coordinamento audio e video sarà assicurato dall’ingegnere informatico Dino Cavallaro.

