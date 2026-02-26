Il Comando di Agrigento celebra la ricorrenza del Corpo – fondato il 27 febbraio del 1939, nella cornice del Palacongressi di Villaggio Mosè di Agrigento, concesso dal direttore del Parco, alla famiglia dei vigili del fuoco e la collettività. Il comandante dei vigili del fuoco, Calogero Barbera, ed il personale del Comando, celebreranno la ricorrenza in onore e orgoglio di appartenenza al Corpo, interpretato con l’impegno continuo a servizio della collettività, negli scenari di soccorso tecnico, nelle attività di prevenzione incendi e sicurezza tecnica, nella formazione antincendio e per la diffusione della cultura della sicurezza.

Presenti le autorità e i vertici delle Istituzioni ma l’invito è ampliato alle comunità del territorio provinciale e, grazie alle attenzioni ed alle sensibilità della Prefettura e dell’Ufficio scolastico regionale di Agrigento per i temi della sicurezza, vedrà il coinvolgimento degli alunni e degli studenti con le premiazioni dei concorsi “Lì dove serve”. I festeggiamenti renderanno il tributo al tricolore con una manovra di derivazione speleo alpinistica, permetteranno la visione delle dotazioni tecniche e delle realtà dei soccorritori e del personale dei vigili del fuoco, accompagnate da emozioni musicali eseguite dalla banda del liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento, terminando con spazi di simposio e convivialità, a celebrare i vigili del fuoco “per la gente e tra la gente”.

Uno spazio della cerimonia interesserà il conferimento di due borse di studio per studenti meritevoli, delle croci di anzianità al personale che ha prestato servizio lodevole, di un encomio per particolari attività di servizio rese e delle benemerenze per il personale che ha cessato il servizio attivo. Saranno consegnate le Borse di studio universitarie, in investimento per le nuove generazioni, promosse dall’associazione nazionale dei vigili del fuoco – corpo nazionale, per lavori originali sui temi dell’inclusione connessi alla prevenzione Incendi e alla gestione dell’emergenza, a Daniele Padua e Angelo Pumilia.

E le Croci di anzianità al personale che ha prestato servizio lodevole per più di quindici anni: Paolo Conforto, Giuseppe Scarabeo, Vincenzo Sferlazza, Gerlando Mandracchia e Giuseppe Pecoraro. Encomio per particolari attività di servizio rese al capo reparto Pasqualino Palmisano. Benemerenze per il personale che ha cessato il servizio attivo per aver raggiunto i limiti di età: direttore coordinatore Nicola Porcarelli, direttore coordinatore speciale Antonino La Porta, capo reparto Pasquale Chianetta, capo reparto Stefano Marciante, capo reparto Giuseppe Nobile, capo reparto Angelo Taormina, capo reparto Calogero Gentile, capo reparto, Pasqualino Palmisano, e ai vigili Angelo Sirrao, Maurizio Moscato, Antonio Airò e Angelo Di Stefano.

