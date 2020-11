E’ stato un venerdì atipico per i nostri ragazzi. Stanno tutti bene e non vedono l’ora di tornare in campo, ma nel frattempo… pizza! Sì, l’appetito vien mangiando, corretto?! E’ il post social della Fortitudo Agrigento. Il riferimento è all’esito dei tamponi dopo che uno di essi era risultato positivo al Covid-19.