Vendita auto: in crescita gli acquisti online, ma come richiedere la consegna a domicilio?

Gli acquisti online di auto, nuove o usate, è cresciuto enormemente negli ultimi anni. Fino a prima della pandemia, l’acquisto di auto era uno dei mercati che non rientrava nel boom dell’online; i potenziali acquirenti visionavano in rete le auto, soprattutto nuove, ma l’acquisto avveniva di presenza, direttamente al concessionario. Per quanto riguarda le auto usate fino a pochi anni fa esistevano pochi siti specializzati ed erano poco conosciuti ed utilizzati.

Un aumento di interesse nell’acquisto di auto online è negli ultimi, ma il vero e proprio boom c’è stato al termine della pandemia, quando il settore auto ha iniziato ad avere una piccola ripresa. Gli addetti del settore sono sicuri che i canali di vendita online sono destinati ad avere una crescita sempre maggiore, quest’anno e nei prossimi anni, sia per una serie di vantaggi legati all’e-commerce, sia come conseguenza positiva del nuovo regolamento sui sistemi di distribuzione di auto promosso dalla Commissione Europea.

É possibile quindi affermare che si sta consolidando sempre più la possibilità di visionare, scegliere e comprare auto online: oltre agli svariati vantaggi legati all’acquisto sul web si è ormai superato quello che pochi anni fa poteva sembrare un piccolo ostacolo, cioè la consegna a domicilio dell’auto.

Acquisto auto online: come si richiede la consegna a domicilio

Quando si acquista un’auto online è possibile decidere di ritirare il mezzo in concessionaria o di farselo consegnare a domicilio. A questo proposito può essere utile rivolgersi a realtà di riferimento nel settore, come per esempio RistèAuto, che offre un servizio di vendita auto online con consegna domicilio disponibile su tutto il territorio nazionale.

È quindi possibile acquistare un’auto sul web e vedersela consegnata direttamente a casa; l’acquisto avviene totalmente online attraverso il proprio smartphone o tablet. Per ottenere la consegna a domicilio, come anche per acquistare un’auto, sono necessari alcuni documenti.

L’utente dovrà scannerizzare ed inviare la carta di identità in corso di validità, mentre la concessionaria o il sito di vendita dell’auto dovrà preparare il contratto di vendita, che dovrà essere firmato da entrambe le parti: il tutto avviene con scambio di documentazione via mail o attraverso link appositamente creati dal sito della concessionaria. Ovviamente, la parte venditrice dovrà preoccuparsi del passaggio di proprietà dell’auto, nel caso di auto usata e, alla consegna, avverrà anche la consegna del libretto di circolazione.

I vantaggi di acquistare un’auto online

Acquistare auto online è ormai molto vantaggioso; ci sono vantaggi legati ai prezzi, all’ampissima disponibilità e alla facilità di verificare e comparare i costi di ciascun veicolo.

Online esistono molti siti specializzati nella vendita di auto usate e nuove; sarà sufficiente, come ormai lo si fa per qualsiasi tipologia di e-commerce, visionare le recensioni e la qualità dei prodotti offerti.

Ovviamente prima di procedere all’acquisto di un’auto è bene valutare alcuni aspetti. Per esempio, sul web è possibile comparare prezzi delle soluzioni di proprio interesse, visionarne con attenzione le foto caricate e porre anche delle domande specifiche. Esistono siti specializzati, come quello del già citato RistèAuto, che mettono a disposizione un’ampia selezione di veicoli dei migliori brand del settore automotive, garantendo così all’utente una scelta molto ampia.

Scegliere di comprare un’auto online consente quindi di ottimizzare costi e tempi, con la consapevolezza che si andrà a comprare il veicolo di proprio interesse potendo contare su prezzi vantaggiosi e sul servizio di consegna a domicilio ormai sempre più richiesto dagli utenti.