Un’Iniziativa Benefica che Unisce la Passione per il Vino e il Sostegno alle Vittime di Violenza di Genere

Camporeale (PA) – Il 23 settembre si terrà presso l’azienda vitivinicola “Terre di Gratia” il quarto appuntamento annuale di “Vendemmia in Rosa”. Questo evento sociale e benefico coinvolgerà cento donne di tutte le età nella raccolta dei grappoli del raro vitigno siciliano, Lucignola. La vendemmia, interamente condotta da donne, destinerà i ricavi all’associazione “Esopo”, impegnata nel supporto alle vittime di violenza di genere.

La Bellezza della Solidarietà in Rosa

Il 23 settembre, nella splendida cornice dell’agro di Camporeale, l’azienda vitivinicola “Terre di Gratia” aprirà le sue porte per ospitare la quarta edizione di “Vendemmia in Rosa”. Questo evento benefico, caratterizzato dall’hashtag #vendemmiainrosa2023, riunirà cento donne provenienti da ogni fascia d’età. Vestite con t-shirt rosa e bandane coordinate, armate di cesoie, guanti robusti e cassette colorate, si prepareranno per la raccolta delle uve Lucignola.

L’iniziativa è ispirata dal profondo rispetto per le donne e i valori di eleganza, bellezza e benevolenza incarnati da sua nonna Grazia, come sottolinea Gaspare Triolo, titolare di “Terre di Gratia”. Il ricavato della vendemmia sarà devoluto ad associazioni che lavorano per il benessere femminile.

Un Messaggio di Sostegno alle Vittime di Violenza di Genere

Oggi, più che mai, la lotta contro la violenza di genere richiede azioni concrete. “Vendemmia in Rosa” si schiera dalla parte delle vittime, come dimostra l’omicidio di Marisa Leo, una donna del settore vinicolo siciliano. Il ricavato dell’evento verrà interamente devoluto all’Impresa Sociale “Esopo”, che fornisce assistenza e supporto a donne vittime di violenza, garantendo loro un ambiente sicuro.

Maria Rosa Falco, membro della cooperativa “Esopo”, invita a una riflessione profonda sulla società e sull’educazione dei valori umani. Questo evento è un’opportunità per trasmettere un messaggio chiaro: la violenza contro le donne riguarda tutti e deve essere fermata.

Un’Iniziativa Filantropica di Alto Valore

Durante l’evento, oltre alla vendemmia, ci sarà spazio per discutere delle tematiche sociali legate alla violenza di genere e ascoltare le testimonianze dirette delle vittime coinvolte. Inoltre, l’artista Gina Scardino realizzerà un live painting ispirato al tema sociale dell’evento.

“Vendemmia in Rosa” è promosso anche da “Natura e… tour dell’Alto Belice”, un’iniziativa di promozione del territorio. Il vino prodotto durante la vendemmia sarà imbottigliato con un’etichetta speciale e il ricavato sarà destinato all’Impresa Sociale “Esopo”.

Programma dell’Evento:

15:00: Arrivo delle partecipanti, registrazione e distribuzione del kit di vendemmia.

Arrivo delle partecipanti, registrazione e distribuzione del kit di vendemmia. 16:00: Raccolta delle uve con descrizione della varietà e live tasting degli acini di Lucignola.

Raccolta delle uve con descrizione della varietà e live tasting degli acini di Lucignola. 18:00: Discussione delle tematiche sociali e testimonianze dirette.

Discussione delle tematiche sociali e testimonianze dirette. 19:00: Live painting dell’artista Gina Scardino e mostra fotografica “I am a woman”.

Live painting dell’artista Gina Scardino e mostra fotografica “I am a woman”. 20:00: Cena di solidarietà con degustazione di specialità gastronomiche siciliane abbinata ai vini “Dama Rosa” e “Rosamosso” di Terre di Gratia.

Partecipazione e Donazioni

La partecipazione all’evento è riservata alle donne, con la possibilità di invitare un accompagnatore. La quota di partecipazione è di 50 euro a persona e comprende già una donazione all’associazione “Esopo”. È possibile effettuare ulteriori donazioni durante l’evento, acquistando le bottiglie di vino rosato con etichette da collezione delle edizioni precedenti di “Vendemmia in Rosa”. Per prenotare, è necessario farlo entro il 20 settembre ai recapiti indicati in calce.