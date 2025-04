E’ stato sorpreso a vendere alcolici a due giovanissimi minori di 16 anni. E’ successo nuovamente lungo la via Atenea ad Agrigento nei luoghi della cosiddetta movida. A “pizzicare” l’esercente sono stati i militari della Guardia di finanza. Dal controllo è emerso che i ragazzi non avevano ancora compiuto 16 anni e il titolare dell’attività lavorativa gli aveva venduto le bevande senza fare i prescritti controlli sui documenti personali.

A carico del proprietario del locale è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente. Nelle settimane scorse, polizia e finanzieri avevano sanzionato e denunciato altri titolari di locali e attività commerciali per vendita di bevande alcoliche a minori.

