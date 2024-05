.

Dopo essersi aggiudicato il titolo invernale del gruppo A di Palermo e il secondo posto al campionato nazionale d’aria del gruppo A e B di Capo d’Orlando, i due velisti Costantino e Loggia, con l’imbarcazione Quattrogatti degli armatori Andrea Casini e Patrizia Accardi, faranno parte ancora una volta del team per difendere il titolo conquistato l’anno scorso alla regata “Battaglia delle Egadi”. Con partenza da Trapani, la competizione prevede la per circumnavigazione delle isole Egadi e l’arrivo ancora di nuovo Trapani.

Pietro Costantino: “La stagione velica d’altura è appena iniziata ed il team Quattrogatti non si ferma qui, a metà maggio è in programma “LA ROTTA DEI FLORIO”, con partenza da Palermo tappe Trapani e Favignana, arrivo nelle acque antistanti la spiaggia di Mondello; a fine maggio la regata Eolie cup e per concludere la stagione a fine agosto la Palermo – Montecarlo.”

Il team dell’imbarcazione Quattrogatti è così composto: Andrea Casini timoniere, Jo Jo Aiello tattico, Stefano Fontana randista, Patrizia Accardi Jolli, Giacomo Barruso drizze, Pietro Costantino tailer, Gabriele co-tailer, Salvatore Loggia albero, Emanuele Lisciandrello prodiere.