Veglia di Pasqua: Battesimo per un adulto in Cattedrale

Veglia di Pasqua in Cattedrale: l’arcivescovo Alessandro Damiano celebra il battesimo per Elvin, 44 anni, origini albanesi che vive a Favara.

Nella Veglia di Pasqua che ha presieduto nella Basilica della Cattedrale di San Gerlando, l’arcivescovo di Agrigento, mons Alessandro Damiano, ha celebrato i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana (Battesimo) a un catecumeno, Elvin, 44 anni, che in età adulta si è avvicinato alla fede ed è stato ammesso ai Sacramenti. Anche Papà Francesco a San Pietro ha celebrato il battesimo per 12 adulti adulti. Chi riceve il Battesimo nella Veglia pasquale per antica tradizione viene chiamato catecumeno. In altre parole, i catecumeni sono gli adulti che diventano cristiani abbracciando il Credo come proposto dalla Chiesa. Il nome viene dal greco katechúmenos, “colui che viene istruito”, perché prima di essere ammessi a ricevere i Sacramenti (Battesimo, eucaristia e cresima) devono compiere un cammino catechetico e di discernimento che dura due anni. Con i nuovi battezzati, tutta la Chiesa fa memoria dei suo passaggio pasquale, e rinnova nelle «promesse battesimali» la propria fedeltà al dono ricevuto e agli impegni assunti in un continuo processo di rinnovamento, di conversione e di rinascita. I numeri dei neo catecumeni nel mondo secondo i dati fortini da Famiglia Cristiana sono in crescita. Leggi anche: L’arcivescovo e gli auguri di Pasqua: “Mettete da parte i rancori” (VIDEO)

Guarda Instagram

https://www.instagram.com/reel/Cqyx3JhsZ8H/?igshid=YmMyMTA2M2Y=