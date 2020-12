Vax Day, ecco chi sono i primi vaccinati ad Agrigento

Quella di oggi è una giornata che passerà alla storia! Dopo dieci mesi di sofferenza, dolore e vittime, arriva in Europa il vaccino per il nuovo coronavirus. Il Presidente dell’ordine dei Medici di Agrigento è stato tra i primi a essere vaccinato, tra quindici giorni il Sindaco insieme all’assessore alla sanità Giovanni Vaccaro, si vaccineranno e faranno da traino al resto del personale sanitario. Via via non appena arriveranno le altre dosi, ci sarà un numero sempre maggiore di soggetti vaccinati. Il mio auspicio dichiara il Dr Vaccaro è che tutta la popolazione possa vaccinarsi, perché cio’ rappresenta l’unico modo per vincere questa battaglia. Anche se il vaccino è stato prodotto in poco tempo, è pur vero che gode di numeri importanti, oltre ad essere validato dall’EMA. Attendiamo fiduciosi i prossimi giorni, chiedendo alla popolazione un ulteriore sforzo nel mantenere le norme anti contagio.