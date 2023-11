I tempi del processo si allungano e adesso incombe il rischio della prescrizione sul presunto giro di spaccio di droga sull’asse Favara-Palermo messo in piedi nel lontano 2009. Gli imputati sono Lorenzo Di Dio, 31 anni; Salvatore Caramanno, 44 anni; Lorenzo Cardile, 39 anni e Giuseppe Matina, 52 anni; tutti di Favara. Il processo è in corso di svolgimento davanti al giudice monocratico del Tribunale di Palermo.

Il gruppo è accusato di avere fatto la spola fra Favara e Palermo per rifornirsi di stupefacenti. I legali difensori, gli avvocati Angelo Benvenuto, Donatella Mangiapane, Salvatore Cusumano e Giuseppe Barba, nelle udienze passate, hanno sollevato l’incompetenza territoriale sostenendo che il processo non si sarebbe dovuto celebrare al tribunale di Palermo. Si torna in aula il 31 gennaio prossimo.