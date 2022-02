Vaso distrutto sul viale della Vittoria, Prado: “Non provvederemo più alla sostituzione”

Ad Agrigento non c’è pace per i vasi decorativi installati sul viale Le Dune di San Leone e al viale della Vittoria. Danneggiati diverse volte da vandali che, di certo, non hanno a cuore la bellezza. Questa volta lo sfregio è toccato ad uno degli oggetti in ceramica del viale della Vittoria e il direttore dell’Accademia delle Belle Arti, Alfredo Prado, che li ha installati e sistemati diverse volte, non ci sta più: dice basta. Prado si rivolge agli amministratori della città: “Apprendo della ulteriore distruzione di uno dei vasi decorativi posti al viale della Vittoria. Mi dispiace affermare che da ora in avanti sia l’Accademia che io stesso non provvederemmo alla sostituzione, come sinora abbiamo fatto per un totale di trenta vasi in tre anni. Possiamo tenerceli rotti , anche perché in questi anni ho sentito solo parole , parole , parole e promesse e purtroppo ancora nessuna telecamera di sorveglianza.” Il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, al momento, sulla vicenda, non vuole rilasciare dichiarazioni. L’occhio delle telecamere potrebbe innanzitutto scoraggiare altri atti vandalici ma, soprattutto, consentire di individuare gli autori.