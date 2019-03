Vasi per abbellire il lungomare Le Dune: tante le prenotazioni, una del questore Auriemma

Diversi vasi e pigne già prenotati al numero telefonico 0922 604366 messo a disposizione dall’Accademia di Belle Arti di Agrigento. Un vaso è stato prenotato dal Questore Maurizio Auriemma. Il massimo dirigente della questura risponde ancora presente alla proposta lanciata dal professore Alfredo Prado che dopo aver ornato di vasi in ceramica il Viale della Vittoria, adesso vuole abbellire anche il lungomare delle Dune a San Leone di recente interessato da lavori di rifacimento di una ringhiera. “Nei pilastrini del tratto restaurato – dice Alfredo Prado – saranno inseriti, alternativamente, 33 vasi e pigne. Il costo per ogni istallazione (ceramica, barra in acciaio, impresa costruttrice) è di euro 80 (IVA compresa). Come quelli realizzati per il Viale della Vittoria, sia i vasi che le pigne possono essere dedicati, con scritta in ceramica, indelebile”.