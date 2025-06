Vasco Rossi ha infiammato ieri sera lo stadio Maradona (replica oggi alle 20.45): il primo dei due concerti nell’impianto di Fuorigrotta, entrambi sold out da oltre un anno, ha entusiasmato i fans del rocker di Zocca con un viaggio che ha regalato al pubblico tante hits, ma anche alcune perle rare da tempo non proposte in versione live. Presenti al concerto numerosi agrigentini. In scaletta vecchi e recenti successi. Si parte da “Vita spericolata” per arrivare fino alle immortali “Siamo solo noi”, “Canzone” e “Albachiara”. Ma ci sono anche “E il tempo crea eroi”, “Io perderò” e un medley che contiene “La strega”, “Vuoi star ferma”, “Tu vuoi da me qualcosa”.

Ieri sera non sono mancati gli omaggi al Napoli campione e soprattutto, prima del gran finale di “Albachiara”, un’inedita versione di “Je so pazzo”, con la quale Vasco ha omaggiato Pino Daniele, “un caro amico, un grande artista, una canzone che avrei voluto scrivere io”. Alcune note di “Carmela” sono state regalate al pubblico del Maradona da Vince Pastano, chitarrista al quale è affidata anche la direzione musicale del concerto, un lungo viaggio del rocker dedicato alla vita che “va accettata e vissuta”, perché “solo il presente permette di essere felici”.

