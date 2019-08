Vasco Rossi a Menfi? ”Anch’io sensibilizzato plasticfree” . VIDEO

Vasco Rossi avrebbe nuotato nel mare che fronteggia il litorale menfitano. Accerchiato da tanti fans sorpresi di vedere il loro beniamino a Menfi, come riportano diversi organi di informazione online.

Il cantante, secondo quanto riportato dall’agenzia AGI, e’ rimasto a lungo in spiaggia e non si e’ sottratto a foto e selfie con i fans. Intanto, in queste ore, ‘Blasco’ ha pubblicato anche un video su Facebook in cui promuove l’ambiente e lo smaltimento corretto della plastica aderendo alla campagna del Comune di Menfi.

Potrebbe però trattarsi di una fake news. Di certo dal ristorante “Da Vittorio” di Menfi, dove la rockstar avrebbe pranzato secondo alcuni siti online, smentiscono la sua presenza. “Si tratta di una bufala”, dicono.

Stando alle immagini pubblicate oggi sul suo profilo Instagram, Vasco Rossi sarebbe in Puglia.

Dal materiale fotografico in circolazione non è possibile verificare se Vasco sia effettimante sulla spiaggia di Porto Palo a Menfi.

Qualche giorno fa Vasco aveva detto: “Negli ultimi tempi mi guardo intorno e vedo la disperazione della gente. Ecco, io voglio fare qualcosa contro questa disperazione, e la sola cosa che posso fare, che possiamo fare insieme, è cantare, suonare, stare bene”. Tutto questo è Vasco oggi portavoce di emozioni per milioni di persone ma sopratutto di consapevolezze contro l’emarginazione, il pregiudizio e come dice lui contro l’idea ottusa che vuole l’altro da sé sempre e comunque peggiore.

Questo un video pubblicato ieri sulla pagina Facebook della rockstar: Anch’io sono stato sensibilizzato !…non si butta !! #plasticfree