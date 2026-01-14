Applausi convinti, attenzione costante e un clima di partecipazione autentica hanno accompagnato la prima replica di “Vasame – L’amore è rivoluzionario” andata in scena al Teatro Pirandello. Uno spettacolo che ha trovato subito sintonia con la platea, premiando un racconto capace di alternare leggerezza e profondità, parola e musica, memoria ed emozione.

Sul palco Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello guidano il pubblico in un viaggio sentimentale intenso e mai gridato, costruito su dialoghi, canzoni e riflessioni che parlano d’amore come forza che resiste, cambia e attraversa il tempo. Una narrazione asciutta, diretta, che arriva senza filtri e coinvolge senza bisogno di effetti.

In sala si è percepita attenzione vera, fatta di silenzi, sorrisi e applausi a scena aperta, fino al lungo saluto finale. Subito dopo il sipario, le impressioni raccolte tra il pubblico parlano di uno spettacolo coinvolgente, emozionante, capace di lasciare qualcosa.

Replica oggi alle ore 18.00.

🎥 Guarda il video con le reazioni del pubblico al termine dello spettacolo.

