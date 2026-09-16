Seconda giornata con il gazebo di Futuro Nazionale. Il coordinamento locale annuncia il rafforzamento del comitato costituente e punta sui giovani, sul turismo e sulla valorizzazione del patrimonio culturale.

PALMA DI MONTECHIARO – Futuro Nazionale rafforza la propria presenza a Palma di Montechiaro e punta soprattutto sulle nuove generazioni. La seconda giornata con il gazebo organizzato sul territorio ha registrato, secondo quanto riferisce il movimento, una significativa partecipazione e ha accompagnato il consolidamento del comitato costituente numero 1523 e la nascita di Futuro Nazionale Giovani.

L’iniziativa è stata caratterizzata dalla presenza di numerosi giovani e da momenti di confronto politico e culturale. L’obiettivo dichiarato è quello di creare uno spazio di partecipazione capace di coinvolgere una nuova generazione nella vita pubblica e nella costruzione di una futura classe dirigente locale.

Il coordinamento di Futuro Nazionale a Palma di Montechiaro è guidato dall’ex vicesindaco Giuseppe Todaro, affiancato dal vice referente Alessandro Bellanti. Nel movimento giovanile figurano Paolo Salvato, Flavio Cutaia e Giovanni Meli.

Alla nuova realtà aderiscono anche Gaetano Cammarata, Rosario Mancuso, Francesco Grassadonio, Gioacchino Salerno, Francesco Sallia, Luigi Cammarata, Luca Burgio, Aldo Bellanti, Giuseppe Balistreri, Salvatore Sacco, Giuseppe Milanese, Gabriele Giganti e Christian Genova.

Il gruppo indica tra le priorità la costruzione di una proposta politica legata allo sviluppo economico e turistico di Palma di Montechiaro, partendo dalla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città.

L’idea è quella di rafforzare l’attrattività turistica del territorio e sviluppare una maggiore cultura dell’accoglienza, con una città – spiegano dal movimento – più aperta, dinamica e capace di trasformare le proprie risorse culturali in opportunità economiche.

Tra i temi messi al centro anche quello dell’emigrazione giovanile. Futuro Nazionale Giovani sostiene la necessità di creare sul territorio maggiori opportunità di lavoro e crescita professionale, con l’obiettivo di consentire ai ragazzi di costruire il proprio futuro senza essere necessariamente costretti a lasciare Palma di Montechiaro.

Turismo, cultura, occupazione e partecipazione politica delle nuove generazioni rappresentano dunque gli assi sui quali il nuovo movimento giovanile intende sviluppare la propria iniziativa sul territorio palmese.

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