“Stanotte alcuni ragazzi hanno pensato bene di sfoggiare il loro teppismo lanciando pietre contro la vetrina della mia attività, danneggiandola. Un gesto senza senso, privo di rispetto per il lavoro altrui e per la comunità in cui viviamo”. A denunciarlo sui social è l’albergatore agrigentino Francesco Picarella, titolare di una struttura ricettiva al viale della Vittoria e presidente di Federalberghi.

“Oggi si parla tanto di educazione e diritti, ma sempre meno di doveri e responsabilità – aggiunge Picarella-. Un po’ più di senso civico e, diciamolo, qualche sano scappellotto educativo da parte dei genitori non farebbe male”.

“L vetrina dell’attività del nostro concittadino, Francesco Picarella, è stata vittima di un atto vandalico. Esprimo la mia piena solidarietà all’amico imprenditore, Francesco Picarella, vittima di un gesto inaccettabile e che non può essere giustificato in alcun modo”, afferma il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè.

