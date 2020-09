Vandali in azione, rigata la carrozzeria di due automobili

Danneggiate, nel corso delle ore notturne, due vetture in altrettanti raid vandalici. Da una prima analisi nessun collegamento tra i due danneggiamenti. Il primo episodio, in via Renato Candida, nel quartiere di Fontanelle. Presa di mira una automobile, modello Audi A3, di proprietà di un 25enne di Agrigento. Ignoti individui con un chiodo hanno rigato la carrozzeria in diversi punti (fiancate e cofano).

Con le stesse modalità, danneggiato un Suv, Volkswagen Tiguan, di una 48enne di Agrigento. Il veicolo si trovava parcheggiato in via Zante, una traversa di via Cavaleri Magazzeni, tra Cannatello e San Leone. Anche in questo caso di responsabili hanno utilizzato un oggetto appuntito.

In entrambi i casi intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Dopo i sopralluoghi di rito avviate le indagini.