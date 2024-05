Vandali nuovamente in azione alla villa comunale “La Passeggiata” di Santa Margherita Belice. Due settimane fa erano stati vandalizzati i corpi illuminanti posti in prossimità del cancello d’ingresso. Qualcuno, sabato notte, ha distrutto i paletti dell’illuminazione pubblica lungo tutto il percorso. I teppisti approfittando del buio sono riusciti probabilmente ad entrare da una ringhiera di recinzione vandalizzata.

Ad accorgersi dell’accaduto i responsabili dell’Associazione “Quarantena 2020″, che gestisce la villa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per un sopralluogo. “È una situazione insostenibile – dice il presidente dell’Associazione Quarantena 2020” Calogero Governale che ha in gestione la villa La Passeggiata -. La villa è un bene di tutti, peccato non saperla rispettare. Purtroppo non è la prima volta che la villa è preda da parte di sconsiderati”.

Il presidente dell’associazione “Quarantena 2020”, Calogero Governale, si appella alle istituzioni affinché si attivano per installare un sistema di videosorveglianza. “La villa è un monumento storico con il suo tempietto, il Cafe house, citato da Giuseppe Tomasi nei suoi scritti”. (Foto Facebook “Il futuro dipende da te”)