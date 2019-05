Valle del Sole residence luxury: Nuovo progetto per la terza età

La Valle del Sole: il sogno che aspetta di essere vissuto.

Un residence di lusso, sito in uno dei posti più belli della colorata e soleggiata Sicilia, dove si potrà godere di un lussuoso soggiorno, di una cucina ricercata ma allo stesso tempo tradizionale e mediterranea, di una serie di attività ricreative ed escursioni…dove la mente potrà rilassarsi e il corpo potrà sentirsi coccolato e viziato. A chi non piacerebbe un luogo di vacanza del genere? Eppure non stiamo parlando di una vacanza nel senso tradizionale del termine.

Stiamo parlando infatti del residence la “Valle del sole”, progetto che nasce nel cuore del villaggio Mosè – Agrigento- per prendersi cura delle persone più anziane affinché possono godere del meritato riposo dopo aver vissuto una vita all’insegna del lavoro e del sacrificio.

Superfluo menzionare, a livello geografico, la bellezza del luogo che da i natali a questo progetto: la struttura si erge, infatti, fiera in un parco di ulivi secolari, con vista mare, a pochi km sia dalla stupenda Valle dei Templi che dalla mozzafiato Scala dei Turchi.

Per i più esigenti che oltre alle bellezze naturali cercano anche la cultura come non menzionare scrittori come Pirandello e Sciascia, dei quali sarà possibile visitare le case natali e i luoghi che tanto egregiamente hanno raccontato.

Un connubio perfetto per la riuscita di questo progetto, che non poteva che nascere in Sicilia: la regione che spicca per bellezza ma che allo stesso tempo non può non essere ricordata come l’insieme delle dominazioni storiche e culturali che ha subito negli anni, dominazioni che la rendono una della regioni più interessanti a livello culturale. Mentre ti aggiri per le strade delle Sicilia non puoi non venire rapito dai suoi colori, suoni e sapori. Tutto ha un gusto particolare e inconfondibile che può essere definito con un solo termine: multiculturalità.

Oltre all’inevitabile entusiasmo nel parlare della bellezza della location, non possiamo pero non menzionare la professionalità con cui gli anziani saranno trattati nel residence La “Valle del sole”.

Gli ospiti saranno curati e coccolati da professionisti del settore e non solo, avranno infatti la possibilità di essere coccolati anche a livello estetico e nel senso più ampio di benessere fisico, psichico ed emotivo.

Tra le varie attività ricreative gli ospiti prenderanno parte a progetti di Show-cooking, giardino terapia, teatro, risveglio muscolare, escursioni, sessioni di sport ed arte.

Sarà inoltre possibile farsi coccolare da mani esperte di estetiste e parrucchiere, di rilassarsi nella sala cinema, sala lettura, servizi di assistenza web etc.

Pensando alle fasi della nostra esistenza non possiamo non considerare che molte volte combattiamo una vita per realizzare i nostri sogni, eppure il cammino spesso ci insegna che i sogni più belli sono realizzabili quando non subiamo più la pressione della società, quando possiamo permetterci di vivere la nostra identità senza preoccuparci di quello che gli altri si aspettano da noi, quando siamo abbastanza maturi da saperci prendere il nostro tempo e spazio per prenderci cura di noi stessi.

Ecco, questo per me rappresenta questo Luxury residence: la chance di rivivere un sogno per chi nella vita ce l’ha fatta e la chance di vivere un sogno per coloro che invece nella vita hanno faticato senza raccogliere grandi frutti.

Come racconterei la “Valle del Sole” in una sola frase? Il sogno che aspetta di essere vissuto, ecco come la definirei.

Per tutte le info basta visitare la pagina Facebook

https://www.facebook.com/Valle-del-sole-residence-luxury-338479383447716/ e contattare il numero +393755049099