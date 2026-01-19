Il territorio della Valle del Belìce sarà protagonista di un itinerario speciale dedicato alla scoperta dei luoghi segnati dal terremoto del 1968, un’esperienza che unisce storia, memoria, paesaggio e arte contemporanea. L’iniziativa, in programma sabato 21 febbraio, offrirà ai partecipanti l’opportunità di leggere il territorio come un vero e proprio museo en plein air, guidati dallo scrittore Beniamino Biondi, profondo conoscitore di questa Sicilia sospesa tra ruderi e rinascita.

Il percorso prenderà avvio da Agrigento e si snoderà attraverso alcuni dei centri più significativi del Belìce occidentale. La prima tappa sarà Salaparuta, borgo che, pur ricostruito, conserva i segni del passato e l’atmosfera dei luoghi distrutti dal terremoto. La visita proseguirà a Poggioreale, con soste nei ruderi dell’antico centro urbano: case, chiese e piazze che oggi si presentano come un autentico paesaggio della memoria, dove il tempo sembra essersi fermato.

Accompagnati da Beniamino Biondi, i partecipanti potranno scoprire come ogni pietra, ogni via e ogni rudere racconti una storia di vita, abbandono e ricostruzione, in un dialogo costante tra memoria storica e presente. Il percorso prosegue verso il Cretto di Burri, monumentale opera d’arte ambientale che trasforma la devastazione in linguaggio artistico: un vero e proprio monumento al terremoto, dove la ferita diventa metafora di bellezza e resilienza.

La giornata si concluderà a Gibellina Nuova, Capitale dell’Arte Contemporanea 2026, città simbolo della ricostruzione e straordinario laboratorio di architettura, scultura e arte pubblica. Qui, arte e paesaggio si intrecciano, offrendo ai visitatori un’esperienza unica di dialogo tra passato, presente e futuro: Gibellina Nuova rappresenta la possibilità concreta di rinascita culturale attraverso la creatività, diventando esempio di come l’arte possa trasformare il territorio e restituire speranza.

Dettagli dell’iniziativa. Data: sabato 21 febbraio. Orario: 9 – 18.30 (partenza e rientro da Agrigento). Contributo: 40 euro (comprensivo di viaggio in pullman A/R, colazione, visita guidata e tesseramento obbligatorio all’associazione Minerva Aps)

Prenotazione obbligatoria (posti limitati). Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 328 182 8905 (anche WhatsApp).

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp