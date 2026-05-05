Valle dei Templi, legalità e reinserimento: accordo con l’ULEPE per percorsi sociali

AGRIGENTO – Non solo tutela del patrimonio, ma anche opportunità di reinserimento e responsabilità sociale. È questo il senso del protocollo d’intesa che sarà firmato il prossimo 7 maggio, alle ore 9.30, a Casa Sanfilippo, tra il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Agrigento.

A sottoscrivere l’accordo saranno il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, e il direttore dell’ULEPE, Stefano Papa.

L’iniziativa si inserisce nel solco della funzione rieducativa della pena, puntando a trasformare le misure alternative alla detenzione in percorsi concreti di inclusione. Saranno infatti coinvolte persone seguite dall’ULEPE, ammesse a misure alternative, che potranno partecipare ad attività utili alla collettività.

L’accordo, della durata di due anni, prevede l’inserimento contemporaneo di un massimo di 10 persone, impegnate in attività di volontariato non retribuito, con l’obiettivo di acquisire competenze, sviluppare senso di responsabilità e contribuire alla cura del territorio.

In questo contesto, il patrimonio culturale diventa anche strumento educativo e sociale: non solo luogo da tutelare, ma spazio in cui costruire percorsi di recupero e reinserimento, attraverso attività legate alla valorizzazione delle risorse culturali, naturali ed enogastronomiche della Valle dei Templi.

Un’iniziativa che prova a tenere insieme legalità, lavoro e dignità, offrendo a chi sta scontando una pena fuori dal carcere la possibilità di rimettersi in gioco, restituendo valore alla comunità.

Maggiori dettagli saranno illustrati nel corso della conferenza stampa.

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