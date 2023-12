Cinque sensi per scoprire un piccolo Eden all’interno della Valle dei Templi di Agrigento, un luogo di conoscenza a contatto con la natura e con l’arte. E’ stato inaugurato, questa mattina, 14 dicembre, il Giardino Sensoriale a pochi passi dal Tempio della Concordia, arredato con alberi, arbusti ed erbe mediterranee dopo un importante intervento di manutenzione straordinaria. «È fondamentale promuovere l’accessibilità a tutte le tipologie di pubblico, famiglie, scolaresche e persone con disabilità – sottolinea l’Assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – creando percorsi alternativi che consentano di vivere appieno luoghi e storie attraverso strutture immersive facilmente fruibili. Ciò favorisce l’inclusione e amplifica la ricchezza dell’esperienza per tutti». «Un nuovo luogo fruibile per i visitatori della Valle dei Templi che si aggiunge al già straordinario percorso di visita, pensato anche per chi ha difficoltà» dice il Direttore della Valle dei Templi Roberto Sciarratta, che da pochi giorni ha festeggiato, per la prima volta in assoluto nella vita del sito archeologico, il milionesimo visitatore. Ai lavori è intervenuto anche il Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali Mario La Rocca. Al taglio del nastro ha partecipato Giuseppe Vitello, Presidente dell’Unione italiana Ciechi e ipovedenti di Agrigento. Il progetto, curato dalla storica dell’arte Giada Cantamessa e dal responsabile tecnico Guido Meli, con la direzione dei lavori del giardino di Calogero Alaimo Diloro e il referente dell’ufficio Unesco del ministero della Cultura Silvia Patrignani, fa parte di un piano più ampio che riguarda i siti Unesco in Sicilia #SmartEducationUnescoSicilia – Cinque sensi per sette siti” del ministero della Cultura, cofinanziato dalla Regione Siciliana. La grafica è a cura di Daniela Vetro. Alla cerimonia di apertura ha preso parte il Prefetto di Agrigento Filippo Romano.