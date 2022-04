Valle dei Templi e Scala dei Turchi prese d’assalto: boom di turisti per il ponte di Pasqua

La Valle dei templi e la Scala dei Turchi, il fascino della storia e quello del mare, bellezze che in questo ponte di Pasqua stanno catturando tanti visitatori. I due siti sono stati presi d’assalto da turisti ma anche agrigentini rimasti in provincia. Le timide nuvole di questo sabato non hanno scoraggiato riversando nella valle e nella marna bianca di Realmonte tantissima gente. Un “battesimo” buono in vista della stagione estiva. Un bellissimo colpo d’occhio sulle spiagge e sui luoghi di cultura.