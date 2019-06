Valle dei Templi celebrata in Moldova

Il Parcho archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi invitato nella Repubblica di Moldova dall’Ambasciatrice d’Italia a Chisinau S.E. Valeria Biagiotti…per promuovere il sito culturale agrigentino nell’ambito delle celebrazioni del 73° anniversario della Repubblica Italiana. Era presente il Colonnello dei Carabinieri Mauro Conte che coordina con le autorità moldave le attività del corpo dei Carabinieri della Repubblica della Moldova per far loro assumere la competenza nel contrasto alla criminalità che i nostri Carabinieri hanno maturato in Italia nel 205 anni di storia, il senatore Nino Strano che ha coordinato la regia di un importante concerto del M° Gianfranco Pappalardo Fiumara e del tenore Roberto Cresca, e tanti ospiti del mondo dell’imprenditoria locale.

Il Presidente del Parco ha offerto alle autorità Italiane e Moldave alcune bottiglie di vino Diodoros inviate in Chisinau dalle cantine CVA di Canicattì che hanno fornito i vini utilizzati nella cena di Gala, offerta dall’Ambasciata Italiana a più di mille persone tra autorità diplomatiche ed ospiti moldavi.

La presenza del Parco ha consentito di poter promuovere in modo sinergico, anche atteaverso il marchio Diodoros, il territorio culturale e paesaggistico agrigentino…nell’ambito di un evento di sicura importanza, in un paese ad economia emergente.