CoopCulture Rivoluziona le visite ala Valle dei Templi con il Percorso 3D

CoopCulture ha lanciato un nuovo servizio a pagamento presso la Valle dei Templi, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e immersiva nel tempo grazie alla realtà virtuale. Con il progetto “Valle dei Templi 3D”, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare come appariva il Parco Archeologico nell’antichità, nel V secolo a.C., grazie a ricostruzioni virtuali e audio guide.

Questo progetto, frutto della collaborazione tra il Parco Valle dei Templi, CoopCulture e il CNR – Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, trasporterà i visitatori indietro nel tempo per scoprire la Valle dei Templi nella sua antica magnificenza. Questo viaggio virtuale offre una nuova dimensione alla visita tradizionale, consentendo ai visitatori di vedere i templi dell’antica Akragas nel loro antico splendore.

L’Assessore Regionale ai Beni Culturali, Francesco Paolo Scarpinato, sottolinea l’importanza di questa iniziativa per rendere Agrigento sempre più attraente e pronta ad affrontare la sfida di diventare la Capitale della cultura italiana nel 2025.

La realtà virtuale gioca un ruolo cruciale in questo progetto, con modelli tridimensionali accurati dei templi, dalla loro architettura ai materiali e agli elementi decorativi. Questa iniziativa rende la Valle dei Templi accessibile a tutti, consentendo ai visitatori di vivere un’esperienza coinvolgente e educativa attraverso i loro smartphone.

La direttrice del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi, Letizia Casuccio, sottolinea l’importanza di questa iniziativa in vista dell’anno in cui Agrigento sarà la Capitale della cultura italiana. Questo percorso offre ai visitatori, giovani e adulti, la possibilità di vivere la storia in prima persona.

VIRTUAL REALITY 3D

Il percorso Valle dei Templi 3D è disponibile come un’applicazione per smartphone scaricabile da App Store e Play Store. Offre una visione a tutto schermo degli edifici antichi, sovrapponibile alla visione reale dei monumenti, creando un effetto di potenziamento percettivo. Per rendere l’esperienza ancora più piacevole, è possibile ritirare un parasole in cartone leggero e portatile presso la biglietteria per evitare i riflessi del sole sugli schermi.

Questo innovativo percorso di visita è composto da 11 punti di interesse, con commenti audio e gallerie di immagini, di cui 8 offrono panorami in Realtà Virtuale a 360° della Valle. Il percorso è georeferenziato e indicato da una segnaletica in loco realizzata in calcarenite per integrarsi con l’ambiente.

La Valle dei Templi di Agrigento è uno dei siti archeologici più importanti al mondo e Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Questa iniziativa renderà la Valle ancora più accessibile al pubblico, consentendo loro di esplorare la storia in modo coinvolgente. Attualmente, l’esperienza è disponibile in italiano e inglese al costo di 7,99 euro.