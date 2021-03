Valle aperta gratuitamente, in tanti hanno approfittato

Due anni fa, mentre Agrigento di apprestava a celebrare la cerimonia conclusiva della festa del mandorlo in fiore, la tragica notizia:l’assessore regionale Sebastiano Tusa era deceduto a seguito di un incidente aereo durante un viaggio in Etiopia. Questa data, cosi’ buia a causa della sua perdita, si e’ deciso di renderla luminosa grazie all’appuntamento, che per volonta’ del presidente Musumeci si rinnovera’ anno per anno, con ‘La Giornata dei beni culturali siciliani’, durante la quale si puo’ entrare gratuitamente in tutti i luoghi della cultura della Regione Siciliana. Dunque, ingresso gratuito anche nella valle dei templi di Agrigento e il “regalo” è stato gradito da tanti che hanno approfittato per fare una passeggiata tra i templi dorici. “Il 10 marzo – dice l’assessore regionale si veni culturali , Alberto Samona’– questa ‘Festa della Cultura’, questa ‘Giornata dei beni culturali siciliani’, vuole ricordare a tutti che Sebastiano Tusa non se ne e’ mai andato, perche’ restano incancellabili il suo pensiero, l’intelligenza, la disponibilita’ ad ascoltare, la gentilezza dei modi e una strada da lui tracciata che noi tutti siamo chiamati a proseguire.”