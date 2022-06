Il capitano Valeria Caracuta saluta la Seap Dalli Cardillo Aragona. Affida ai social parole di affetto e gratitudine: “Non è facile racchiudere in pochi scatti quelle che sono state le emozioni e le sensazioni di queste due stagioni. Ho scelto quelli che più mi rappresentano perché questa è la Valeria che ha conosciuto Aragona,questo è il sorriso che ho sempre cercato di trasmettere anche nei momenti più difficili. Non posso che salutarvi così… GRAZIE ARAGONA…avete un posto speciale nel mio cuore”. Lo scorso mese di maggio, Valeria Caracuta, nel giro di poche ore aveva potuto festeggiare due grandi successi sportivi: la salvezza della Seap Dalli Cardillo Aragona, suggellata da lei stessa, e la promozione in serie A del Lecce, la squadra di calcio di cui la palleggiatrice salentina è da sempre una grande tifosa: la regista ha celebrato il traguardo facendosi immortalare con maglia e bandana giallorossa direttamente sul campo di gara.