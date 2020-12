Valenza (Confcommercio) “Vicini alla sindaca”

A nome mio personale e di tutta Confcommercio vorrei esprimere solidarietà e vicinanza alla Sindaca di Favara, Anna Alba, vittima in queste ore di un inquietante episodio. Una bottiglietta di plastica, con all’interno liquido infiammabile, è stata incendiata davanti al portone d’ingresso del Municipio. Un atto deplorevole, un attacco non solo al primo cittadino ma a tutta la comunità favarese, che non può e non deve trovare giustificazione alcuna. Nell’augurarci che gli inquirenti facciano presto luce su quanto accaduto restiamo uniti a fianco delle istituzioni.

Ad affermarlo è stato il presidente provinciale di Confcommercio Alfonso Valenza.