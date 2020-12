Vaccino: i bambini scrivono letterine di Natale

Ogni anno i bimbi scrivono letterine a Babbo Natale. Quest’anno a ricevere le letterine di Natale dei bambini e’ stata anche la casa farmaceutica Pfizer che ha prodotto il primo vaccino contro il coronavirus approvato negli Stati Uniti. “Cara Pfizer, ho sentito che hai creato un nuovo vaccino contro il coronavirus – scrive un bambino – ottimo lavoro. Puoi per favore mandarne un po’ al Polo Nord per Babbo Natale e gli elfi? Vogliamo salvare il Natale e rendere felici tutti i bambini”. “Tutto quello che voglio per Natale e’ che vi siano sufficienti vaccini”, scrive alla societa’ un altro piccolo.