Vaccini. L’ordine dei medici: “piena collaborazione”

“C’è la massima disponibilità dell’ordine dei medici di Agrigento a collaborare alla campagna di vaccinazione”. A sfatare ogni dubbio, e chiacchiera , è il presidente provinciale dell’ordine dei medici , Santo Pitruzzela. “E’ obiettivo comune- continua- portare avanti un’azione capillare anche da parte dei medici generici”. A fronte di un impegno aggiuntivo, i medici riceveranno compensi variabili rispetto alle dosi inoculate, in molti casi più alti di quelli riconosciuti in altre parti del Paese: 10 euro per ogni iniezione di vaccino nel proprio studio medico (sono comprese le attività connesse come caricamento dati, gestione consenso e dispositivi di protezione individuale); 25 euro a dose se la somministrazione avviene nel domicilio del paziente; 10 euro a dose in presidio di continuità assistenziale; infine 31,50 euro l’ora per vaccinare in un centro vaccinale dell’Asp o in unità mobile. Intanto, è boom di richieste di vaccinazione per i settantenni in Sicilia. Come avvenuto per gli altri target attivati nelle scorse settimane, la maggioranza dei cittadini ha scelto la piattaforma on line della struttura commissariale nazionale gestita da Poste italiane (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) o il portale regionale (www.siciliacoronavirus.it) per potersi registrare. Le vaccinazioni su questa nuova categoria della campagna al via oggi nei Centri allestiti in tutto il territorio regionale. In Sicilia possono prenotare il vaccino tutti i cittadini dalla classe 1951 fino alla classe 1942 per i quali, secondo le nuove disposizioni nazionali, è prevista la somministrazione con AstraZeneca, sono esclusi i soggetti estremamente vulnerabili. Ciò che preoccupa sono gli effetti collaterali. Molti degli italiani che si sono sottoposti alla prima dose hanno riscontrato febbre o altri sintomi, abbastanza comuni a tutti i vaccini. Il report dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco rassicura sulla sicurezza dei vaccini somministrati e parla di 729 segnalazioni di “eventi avversi” ogni 100mila dosi. Oltre alla modalità online, è possibile prenotare anche attraverso il call center dedicato – telefonando al numero verde 800.00.99.66 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi) – attraverso i 687 sportelli Postamat e tramite il canale costituito dai portalettere di Poste Italiane che possono inserire in agenda gli appuntamenti richiesti dai cittadini appartenenti alla categoria interessata.