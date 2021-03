Vaccini: la miglior difesa per il futuro. Nell’agrigentino “virtuosi” gli over 80

Sono 37.567 le prime dosi di vaccino somministrate sino al 24 marzo scorso in provincia di Agrigento. Di queste 8.392 sono agli over 80, 7019 al personale scolastico, 1677 alle forze dell’ordine, 4576 ai soggetti vulnerabili , 868 al personale delle case di riposo. Gli operatori sanitari che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 7.414, gli operatori non sanitari ne hanno ricevuto 2021. Il grafico fornito dall’Asp continua con altre categorie di soggetti. Stando ai dati “virtuosi” sono i soggetti con più di 80 anni che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccini che equivalgono al 22,34%, dietro gli operatori sanitari con il 19,74% e il personale scolastico con il 18,68%.