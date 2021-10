Vaccini, la mappa dell’Asp: “Migliorano Licata, Palma e Ravanusa”

“250 i nuovi casi positivi al Covid in una settimana in provincia di Agrigento, la variante Delta ha una maggiore diffusione aerea quindi è importante indossare le mascherine e l’aerazione nei locali”. Le raccomandazioni arrivano dal report settimanale del commissario straordinario dell’Asp agrigentina, Mario Zappia, che fa anche il punto sui vaccini con particolare riferimento a Palma di Montechiaro, Licata e Ravanusa, comuni agrigentini con una minore percentuale di vaccinati . La media provinciale con la prima dose è di 83,43% , il totale degli immunizzati è quasi l’80%. “A Licata- dice Zappia- le prime dosi sono al 75% hanno fatto un balzo in avanti, 69% prima e seconda. Anche Palma con le prime dosi è arrivata al 73,26%, immunizzazioni al 65,51%. Ravanusa: prime dosi 71,37%, 67, 47% gli immunizzati”.